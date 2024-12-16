Safranbolu'da 'En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü' Dr. Mahmud Faytrouny'ye Verildi

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(KARABÜK) - Bu yıl uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali programından çıkarılarak UNESCO etkinliklerine dahil edilen ve Safranbolu'nun UNESCO'da 30. Yılı etkinlik programları içerisinde yer alan "En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü" Dr. Mahmud Faytrouny'nin sahibi olduğu konağa verildi.

Safranbolu'da "En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü" sahibini buldu. Ödül, UNESCO'nun kültürel miras değerlerine uygun şekilde restore edildiği için Dr. Mahmud Faytrouny'nin sahibi olduğu konağa verildi. Yaklaşık 150 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan ve iki yıl süren titiz bir restorasyon sürecinin ardından yeniden hayat bulan üç katlı konak, Safranbolu'nun kültürel mirasını temsil ediyor.

Ödül kapsamında özel plaket, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Faytrouny ailesinin katılımıyla konağın girişine çakıldı. Başkan Köse, törende yaptığı konuşmada, "30 yıl boyunca UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeyiz. Tabii ki bu serüven 30 yıl önce UNESCO'ya dahil edilmeden Safranboluların elindekinin değerini bilmesiyle başlıyor. Onlara teşekkür ediyorum. Daha sonrasında vizyon sahibi yöneticilerin çok büyük katkısı var ama ilk kahramanları bu evlerin sahipleridir. Konaklar, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir örnek. Faytrouny ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

UNESCO'nun kriterlerini yerine getirdikleri için 30 yıldır burada olduklarını belirten Başkan Köse, bundan sonraki hedeflerin bu listede kalarak Safranbolu'yu gelecek nesillere aktarmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Restorasyon sürecinin iki yıl sürdüğünü aktaran konak sahibi Dr. Mahmut Faytrouny, Safranbolu'nun UNESCO'ya dahil oluşunun 30. yılında bu ödüle layık oldukları için mutlu olduklarını belirterek, konağın ilk mimari projesini çizen Başkan Köse'ye teşekkür etti.

Tören, UNESCO'nun Safranbolu'da 30 yıldır süregelen katkısını ve tarihi yapılar üzerindeki duyarlılığını vurgulayan konuşmaların ardından konak gezisi ile sona erdi.