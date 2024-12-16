Safranbolu'da 'En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü' Dr. Mahmud Faytrouny'ye Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Safranbolu'da 'En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü' Dr. Mahmud Faytrouny'ye Verildi

Bu yıl uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali programından çıkarılan ödül, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası’ndaki 30. yılı etkinlikleri çerçevesinde Dr. Mahmud Faytrouny'nin konağına verildi. Restorasyon, UNESCO'nun kültürel miras kriterlerine uygun olarak gerçekleştirildi.

16.12.2024 09:47  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KARABÜK) - Bu yıl uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali programından çıkarılarak UNESCO etkinliklerine dahil edilen ve Safranbolu'nun UNESCO'da 30. Yılı etkinlik programları içerisinde yer alan "En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü" Dr. Mahmud Faytrouny'nin sahibi olduğu konağa verildi.

Safranbolu'da "En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü" sahibini buldu. Ödül, UNESCO'nun kültürel miras değerlerine uygun şekilde restore edildiği için Dr. Mahmud Faytrouny'nin sahibi olduğu konağa verildi. Yaklaşık 150 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan ve iki yıl süren titiz bir restorasyon sürecinin ardından yeniden hayat bulan üç katlı konak, Safranbolu'nun kültürel mirasını temsil ediyor.

Ödül kapsamında özel plaket, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Faytrouny ailesinin katılımıyla konağın girişine çakıldı. Başkan Köse, törende yaptığı konuşmada, "30 yıl boyunca UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeyiz. Tabii ki bu serüven 30 yıl önce UNESCO'ya dahil edilmeden Safranboluların elindekinin değerini bilmesiyle başlıyor. Onlara teşekkür ediyorum. Daha sonrasında vizyon sahibi yöneticilerin çok büyük katkısı var ama ilk kahramanları bu evlerin sahipleridir. Konaklar, kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir örnek. Faytrouny ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

UNESCO'nun kriterlerini yerine getirdikleri için 30 yıldır burada olduklarını belirten Başkan Köse, bundan sonraki hedeflerin bu listede kalarak Safranbolu'yu gelecek nesillere aktarmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Restorasyon sürecinin iki yıl sürdüğünü aktaran konak sahibi Dr. Mahmut Faytrouny, Safranbolu'nun UNESCO'ya dahil oluşunun 30. yılında bu ödüle layık oldukları için mutlu olduklarını belirterek, konağın ilk mimari projesini çizen Başkan Köse'ye teşekkür etti.

Tören, UNESCO'nun Safranbolu'da 30 yıldır süregelen katkısını ve tarihi yapılar üzerindeki duyarlılığını vurgulayan konuşmaların ardından konak gezisi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

Film Festivali, Kültür Sanat, Safranbolu, Belgesel, Unesco, Güncel, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'da 'En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü' Dr. Mahmud Faytrouny'ye Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:50:19. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da 'En Başarılı Restorasyon Uygulaması Onur Ödülü' Dr. Mahmud Faytrouny'ye Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.