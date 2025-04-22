Safranbolu'da Erişilebilirlik İçin Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Safranbolu'da Erişilebilirlik İçin Farkındalık Programı Düzenlendi

Safranbolu Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 'Erişilebilir Şehir' vizyonu çerçevesinde farkındalık ve eğitim programı düzenledi. Programa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Erişilebilirlik Danışmanı Adem Kuyumcu katıldı ve çeşitli konularda eğitim verdi.

22.04.2025 17:16
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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, kentin engelli vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirilmesi amacıyla farkındalık ve eğitim programına ev sahipliği yaptı. "Erişilebilir Şehir" vizyonu çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, sosyal pedagog ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Erişilebilirlik Danışmanı Adem Kuyumcu sunum yaptı.

Safranbolu Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde İBB Erişilebilirlik Danışmanı Kuyumcu'nun eğitim verdiği programa Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin yanı sıra başkan yardımcıları Halil Bakkal, Serkan Adabaş, Kurtuluş Çavuş ile belediye müdürleri ve ilgili personel katıldı.

Katılımcılara erişilebilir mimari, erişilebilirliğe hak temelli bakış açısı, toplumsal algının dönüştürülmesi, iletişimde sık yapılan hatalar, güncel istatistiklerle desteklenen farkındalık verileri, destek mekanizmalarının etkin kullanımı, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımın artırılması, sivil toplum iş birliklerinin önemi ve afet anlarında kapsayıcılığın nasıl sağlanması gerektiği gibi birçok başlıkta bilgi sunuldu. Uygulamalara Başkan Köse de katılarak farkındalık oluşturdu.

Eğitimin ardından İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'ndan Peyzaj Mimarları İpek Pola ve Didem Karamürteza ile birlikte kente saha ziyareti gerçekleştiren Adem Kuyumcu, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş eşliğinde tarihi bölgelerde incelemelerde bulundu. İncelemelerde, erişilebilirlik açısından mevcut yapılar değerlendirildi, sorunlu noktalar tespit edildi ve çözüm önerileri üzerine detaylı görüşmeler yapıldı.

Başkan Köse, İBB Erişilebilirlik Danışmanı Adem Kuyumcu ve beraberinde İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Peyzaj Mimarları İpek Pola ile Didem Karamürteza nezdinde İBB'ye teşekkürlerini dile getirerek, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz eğitim, bizlere bir kez daha gösterdi ki; erişilebilirlik, bir lütuf değil, herkesin hakkıdır. Bu anlayışla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da Erişilebilirlik İçin Farkındalık Programı Düzenlendi - Son Dakika

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