EVLER TAHLİYE EDİLİYOR
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, Çavuşlar köyünün Köbrübaşı Mahallesi'ndeki evler tahliye edilmeye başlandı. Ekipler, bölgede yaşayan vatandaşları güvenli alanlara götürürken, bir yandan yangın söndürme çalışması sürüyor.
Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Evler Tahliye Ediliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?