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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarı: 81 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarı: 81 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

Tayyip köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Yıldız'dan bir daha haber alınamadı. UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri köpekle arama çalışması yürütüyor.

Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarı: 81 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
17.01.2024 - 22:53,  Güncelleme: 22:54
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan 81 yaşındaki kişi için arama çalışması yürütülüyor.

Tayyip köyündeki evinden öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Yıldız'dan bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Yıldız'ın bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede köpekle arama çalışması yürüttü.

Ekiplerin alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamı arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kayıp ihbarı: 81 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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