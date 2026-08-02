Safranbolu\'da Kaza: 7 Yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 6.00 sıralarında Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. H.C. idaresindeki 34 NS 6342 plakalı otomobil ile A.Ş. yönetimindeki 19 AGY 314 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Savrulan iki otomobilde büyük hasar meydana gelirken ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü H.C. ile aynı araçta bulunan C.C., B.E.C., Ö.K. (11) ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ş., N.S.Ş. (13), ve A.I. yaralandı.

Yaralanan 2'si çocuk 7 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan A.I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.