Safranbolu'da köprüden düşen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da köprüden düşen kişi hastaneye kaldırıldı

Safranbolu\'da köprüden düşen kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyünde yaşayan Mustafa A., köprüde yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucu 5 metre yükseklikten Araç Çayı kenarına düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, sedyeye konularak halat yardımıyla dere yatağından çıkarıldı ve vücudunda kırıklar tespit edilen Mustafa A., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.04.2024 18:15
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köprüden çay kenarına düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

Bostanbükü köyünde yaşayan Mustafa A. (69), köprüde yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten Araç Çayı kenarına düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından sedyeye konularak halat yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan Mustafa A, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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