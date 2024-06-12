Safranbolu'da Kurban Bayramı'nda lokum üretimi hız kazandı

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri, Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandırmak için mesai yapıyor.

Safranbolu lokumu, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi 50 çeşitte müşterilere sunuluyor.

İlçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından üretilen lokum, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca tüketicilere ulaştırılacak.

"Safranlı lokum müşterilerin en çok tercih ettiği ürün"

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından hazırlıklarını hızlandırdıklarını söyledi.

Safranbolu lokumunun coğrafi işarete sahip olduğunu hatırlatan Sezer, "Safranbolu lokumunu diğer lokumlardan ayıran özelliği boğazı yakmaması, içinde katkı maddesi bulunmaması ve şeker oranının düşük olmasıdır." dedi.

Sezer, yaklaşık 30 yıldır üretimini yaptıkları safranlı lokumun yoğun talep gördüğünü dile getirerek, "Misafirlerimiz Safranbolu'ya geldiklerinde buradan Safranbolu'ya özgü bir hediye götürmek istiyorlar. Bunun yanında çifte kavrulmuş ve klasik lokum da tercih ediliyor ama safranlı lokum müşterilerin en çok tercih ettiği ürün diyebiliriz. Yaklaşık 50 çeşit lokum üretiyoruz." diye konuştu.