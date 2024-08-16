Safranbolu'da Orman Yangını

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ovacuma Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer, 1 su tankeri, Safranbolu Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri, Karabük Belediyesine ait 1 su tankeri, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere 13 araç ile 45 personel, bölgeye sevk edildi.

Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, 3 köy evi de hasar gördü.

Ekiplerin, söndürme çalışmaları devam ediyor.