Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Musalla Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Otluk Alan Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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