Safranbolu'da Otomobil Devrildi, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Safranbolu'da Otomobil Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Safranbolu\'da Otomobil Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

03.05.2024 13:19  Güncelleme: 13:30
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Karabük- Kastamonu kara yolu Konarı köyü mevkisinde A.K (47) idaresindeki 06 BE 9479 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan S.K. (74) yaralandı.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Eflani'de "Orman Benim" kampanyası düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla Eflani ilçesinde, "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Bostancılar Göleti'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekin Şenol, Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, çevredeki çöpler topladı ve yabani otlar temizlendi.

Daha sonra Eyüboğlu, öğrencilere ormanın önemi, orman yangınlarının çıkış sebepleri ve çevre temizliği konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da Otomobil Devrildi, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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