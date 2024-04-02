Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Y.A. idaresindeki 78 SG 745 plakalı otomobil, Sadri Artunç Caddesi'nde B.Ö. yönetimindeki 78 SA 095 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü B.Ö. ve arkasında oturan Ö.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, motosiklet sürücüsü B.Ö.'nün 1,63 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu, diğer sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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