Safranbolu'da Otomobil Yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaya Erdem Caddesi'nde V.D. yönetimindeki 78 ACC 397 plakalı otomobilin motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangın çevredeki bir otelin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda, otomobilin motor bölümünde yangın çıkması, sürücü ile yanındaki kişinin koşarak araçtan uzaklaşması yer alıyor.
