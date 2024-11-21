Safranbolu'da Safran Üretimi Yüzde 43 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Safranbolu'da Safran Üretimi Yüzde 43 Arttı

Safranbolu\'da Safran Üretimi Yüzde 43 Arttı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde safran üretimi bu yıl %43 artarak 50 kilogram rekolteye ulaştı.

21.11.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranda bu sene üretim geçen yıla göre yaklaşık yüzde 43 arttı.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteren safran bitkisi, adını verdiği tarihi Safranbolu'da 44 çiftçi tarafından üretiliyor.

Safranbolu ile özdeşleşen ve bir süre önce Avrupa Birliğince coğrafi işaretle tescillenen, ağustosta ekilen bitkinin hasadı sona erdi.

Mor ve hoş kokulu çiçekler açan, 15-30 santimetre uzunluğundaki safrandan geçen yıl 35 kilogram ürün elde edilirken, rekolte bu sene ekim alanının 81 dekardan 104 dekara çıkmasıyla 50 kilograma yükseldi.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabildiği belirtilen safran, kilogramı 450 bin liradan alıcı buluyor.

"Sezon güzel geçti"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, ulusal coğrafi işaret alan ürünlerden biri olan Safranbolu safranının 17 Ocak'ta Türkiye'nin baharat dalında Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan ilk ürün olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Yavuz, 2023'te iklimsel nedenlerle safran hasadının geç başladığını belirterek, "Bu sene Safranbolu safranı hasadına hem yağış hem sıcaklık değerlerinden dolayı tam zamanında başladık. Sezon güzel geçti. Özellikle safran hasadı programımız hem ilimizden hem il dışından misafirlerimizin katılımıyla coşkulu şekilde yapıldı." dedi.

Üretim bakımından güzel bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Üretim ve rekolte de güzel. Geçmiş yıllarda 30-35 kilogram civarında ürün elde ediliyordu, bu sene 50 kilogramın üzerinde. Önümüzdeki yıllarda Safranbolu safranının yanına yeni ürünler ekleyerek Karabük'ümüzün gelişmesi, kırsal kesimden ve tarımdan gelir elde etmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor."

Üretici İsmail Yılmaz da safran hasadının sonuna gelindiğini dile getirdi.

Ekim ayının ilk haftasında safranın çiçeklenmeye başladığını anlatan Yılmaz, "Bugünlerde de çiçeklenme sona erdi. Sahamızı misafirlerimize kapattık. Bundan sonra sahada safran yumrularının bakımını yapacağız." diye konuştu.

Yılmaz, güzel bir hasat sezonu geçirdiklerini vurgulayarak, "Safran hasadı için Safranbolu'ya yaklaşık 60 bin ziyaretçi gelmiştir. Yurt içinden ve yurt dışından turlarla ya da özel araçlarıyla safran tarlalarını görmeye, çiçeğin taze kokusunu koklamaya gelen oldukça fazla misafirimiz vardı. Bu sene yağmurlu gitti ve sezon da güzeldi. Safranbolu'da safran tarlaları turizme açıldıktan sonra sonbaharda turizmin durağan döneminde ilçe oldukça fazla misafir ağırlıyor. Yaklaşık 35-40 gün sürüyor. Bu durumdan herkes memnun. Ekonomiye katkı oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Safran Üretimi Yüzde 43 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:14 Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası İstanbul’da beklenen yağış başladı Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:53:15. #1.11#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Safran Üretimi Yüzde 43 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.