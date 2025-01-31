Safranbolu'da Tarihi Doku Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, Manifaturacılar Çarşısı'nda başlattığı yağmur suyu drenajı ve restorasyon çalışmalarıyla, bölgenin tarihi dokusunu yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Daha önce parke taşlarla kaplanan ve betonla örtülen yolların altında kalan tarihi Arnavut kaldırımları, yapılan temizlik çalışmalarıyla ortaya çıkarılıyor.

Safranbolu Belediyesi, betonla örtülen yolların altında kalan tarihi Arnavut kaldırımlarını gün yüzüne çıkarıyor. Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyeleri Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Dr. Mithat Özgen, Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Nilüfer Babacan, Şeref Kaya, Muammer Koyuncu ve Arzunur Bulut, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte, Manifaturacılar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Kurul üyeleri, çalışmalar tamamlandığında bölgenin, tarihine uygun ve ziyaretçilerin hayran kalacağı bir alan olacağını vurguladı.

Safranbolu Belediyesi, esnafın mağdur olmaması için Panayır Evleri'ni geçici olarak ücretsiz tahsis etti. Dükkan sahipleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Dönüşümüz muhteşem olacak, sokağımız çok güzel olacak, artık dükkanlarımıza su girmeyecek ve tarihi doku ortaya çıkacak" dedi.