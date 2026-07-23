Safranbolu\'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki Şehri Karaca (75) hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük-Bartın kara yolunun Danışment köyü mevkisinde meydana geldi. Ş.K. idaresindeki 78 SP 266 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 37 ER 619 plakalı TIR çarpıştı. Kazada sürücü Ş.K. ile yanındaki Ş.K. ve Şehri Karaca ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Ş.K. ile Ş.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şehri Karaca ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

TIR şoförü M.K. ise gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.