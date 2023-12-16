Safranbolu\'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Emine Aydın (98) hayatını kaybederken, araç sürücüsü oğlu Dursun ve gelini Emine Aydın yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karabük- Kastamonu yolunun Safranbolu ilçesi Davutobası köyü mevkisinde meydana geldi. Dursun Aydın'ın kullandığı 34 BCP 911 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi Emine Aydın yaralanırken, annesi Emine Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Emine Aydın'ın cenazesi incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.