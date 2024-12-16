Safranbolu'da UNESCO 30. Yıl Hatıra Koruluğu Oluşturuldu

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(KARABÜK) - Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla Safranbolu Belediyesi tarafından Barış Mahallesi'nde yer alan 2.5 dönümlük alanda, çınar, ıhlamur, at kestanesi ve dişbudak olmak üzere toplam 100 ağaç toprakla buluşturularak, UNESCO 30. Yıl Hatıra Koruluğu oluşturuldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 30'uncu yılını kutlayan Safranbolu Belediyesi, Barış Mahallesi'nde UNESCO 30. Yıl Hatıra Koruluğu Kurdu. Koruluğun açılışı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belediye Meclis üyeleri, Safranbolu Kent Konseyi Başkanı Nuray Türker, SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Köse, "Safranbolu'nun tarihi değerlerini yaşatırken doğamızı da korumayı hedefliyoruz. Bu koruluk, yalnızca bugüne değil, yarınlara da nefes olacak. Çınar ve diş budak ağaçlarımız uzun ömürleriyle kalıcılığı; ıhlamur huzur veren kokusuyla saflığı; at kestanesi ise çiçekleriyle görsel bir şöleni simgeliyor. UNESCO'nun değerlerine uygun olarak Safranbolu'nun doğasına anlamlı bir katkı sunduk" diye konuştu.