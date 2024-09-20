Safranbolu\'da Yılbaşı ve Ramazan Panayırları Hazırlıkları Devam Ediyor

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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenleyeceği yılbaşı ve Ramazan panayırları için hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıkları yerinde takip eden Başkan Elif Köse, panayırların hem yerel esnafı desteklemek hem de vatandaşlara keyifli bir deneyim sunmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Başkan Köse, Fen İşleri Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çalışanların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Köse, ardından ahşap ve mobilya atölyesine geçerek yılbaşı ve Ramazan panayırlarında yer alacak özel tasarım panayır evlerini inceledi.

Panayır evleri, esnafın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla özel olarak tasarlandı. Evlerin Safranbolu'nun tarihi dokusuna uygun şekilde planlanması, panayırın hem estetik hem de işlevsel açıdan büyük bir uyum sağlamasını amaçlıyor.

Köse, yılbaşı ve Ramazan panayırlarının Safranbolu'nun sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunduğunu belirterek, hazırlıkların hızla devam edildiğini vurguladı. Köse, panayırların yerel esnafı desteklemek ve vatandaşlara keyifli bir deneyim sunmak için büyük bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.