Safranbolu'da Yılbaşı ve Ramazan Panayırları Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Safranbolu'da Yılbaşı ve Ramazan Panayırları Hazırlıkları Devam Ediyor

Safranbolu\'da Yılbaşı ve Ramazan Panayırları Hazırlıkları Devam Ediyor

Safranbolu Belediyesi, yılbaşı ve Ramazan panayırları için hazırlıklarını sürdürürken, Başkan Elif Köse yerel esnafı destekleme ve vatandaşlara keyifli deneyimler sunma hedeflerini vurguladı.

20.09.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenleyeceği yılbaşı ve Ramazan panayırları için hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıkları yerinde takip eden Başkan Elif Köse, panayırların hem yerel esnafı desteklemek hem de vatandaşlara keyifli bir deneyim sunmak için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Başkan Köse, Fen İşleri Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Çalışanların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Köse, ardından ahşap ve mobilya atölyesine geçerek yılbaşı ve Ramazan panayırlarında yer alacak özel tasarım panayır evlerini inceledi.

Panayır evleri, esnafın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla özel olarak tasarlandı. Evlerin Safranbolu'nun tarihi dokusuna uygun şekilde planlanması, panayırın hem estetik hem de işlevsel açıdan büyük bir uyum sağlamasını amaçlıyor.

Köse, yılbaşı ve Ramazan panayırlarının Safranbolu'nun sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunduğunu belirterek, hazırlıkların hızla devam edildiğini vurguladı. Köse, panayırların yerel esnafı desteklemek ve vatandaşlara keyifli bir deneyim sunmak için büyük bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Safranbolu, Elif Köse, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Yılbaşı ve Ramazan Panayırları Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
22:32 Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular
22:21 İtalya’da tecavüzcülere “kimyasal hadım“ cezasının gelmesi an meselesi İtalya'da tecavüzcülere "kimyasal hadım" cezasının gelmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 16:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Yılbaşı ve Ramazan Panayırları Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement