UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinin sakin şehirler ağına (Cittaslow) üyelik başvurusunun onaylandığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Başkan Elif Köse, Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.
İftarın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Köse, Uluslararası Cittaslow Birliği'ne yapılan başvurunun 4 Mart'ta onaylandığını bildirdi.
Safranbolu'nun hem UNESCO hem de Cittaslow'a dahil olan tek kent olma unvanı kazandığını aktaran Köse, şunları kaydetti:
"2023 yazında başladığımız bu çalışmalar geçtiğimiz günlerdeki sertifika davet mektubuyla sona yaklaştı. 23 Mart'ta Brüksel'de yapılacak sertifika törenine giderek bu gururu Safranbolu'muza ve ülkemize kazandırmış olacağız. Safranbolu adına en büyük hedeflerimizden birisi nitelikli turistleri ağırlamak ve Avrupalı turistleri Safranbolu ile buluşturmaktı. Bu ideale bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Safranbolu'muza hayırlı olsun."
Son Dakika › Güncel › Safranbolu, Cittaslow ağına üyelik başvurusunu onaylandı - Son Dakika
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