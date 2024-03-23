Karabük\'ün Safranbolu ilçesi Cittaslow\'a dahil oldu

Meral Akşener: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara ilişkin, 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz.' dedi. Akşener, Afyonkarahisar'da düzenlenen bir dizi programda vatandaşlarla buluştu ve İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek istedi.