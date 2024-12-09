Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girişinin 30. Yılını Kutlayacak - Son Dakika
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Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girişinin 30. Yılını Kutlayacak

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 13-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler öncesi son toplantıyı gerçekleştirdi. UNESCO listesine dahil edilişinin 30. yılı için hazırlıkları tamamlayan belediye, şehrin tarihi ve kültürel mirasını kutlamayı amaçlıyor.

09.12.2024 17:38  Güncelleme: 19:00
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilişinin 30'uncu yılına özel düzenlenecek etkinlikler öncesi son istişare toplantısını gerçekleştirdi. Şehrin tarihi ve kültürel mirasını kutlamak adına 13-17 Aralık günlerinde düzenlenecek programlar için son hazırlıklar tamamlanırken; Başkan Köse, Safranbolu'yu bu önemli başarıya taşıyan herkesi programa davet ettiğini belirtti.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen son toplantıda, Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Bahadır Acar program takvimi içerisinde yer alan etkinlikleri toplantıya katılanlara aktardı.

"Tarihe not düşmek adına çok önemli bir yıl" diyen Başkan Köse, bu süreçte emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken, katkıda bulunan kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, odalar ve derneklerle birlikte Safranbolu'yu dünya mirasları arasında daha da güçlü bir şekilde temsil etme kararlılığında olduklarını belirtti.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Bahadır Acar, program takvimi içerisinde yer alan etkinlikleri toplantıya katılanlara aktardı. Safranbolu Belediyesi, UNESCO'ya girişin 30'uncu yıl kutlamalarıyla Safranbolu'nun mirasını yerel ve uluslararası alanda bir kez daha öne çıkarmaya hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne Girişinin 30. Yılını Kutlayacak - Son Dakika

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