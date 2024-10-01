Safranbolu Yılbaşı Panayırı için Stant Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Safranbolu Yılbaşı Panayırı için Stant Başvuruları Başladı

Safranbolu Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenleyeceği Yılbaşı Panayırı için stant başvurularını almaya başladı. Başvurular 15 Ekim'e kadar sürecek ve panayır, yerel zanaatkarları desteklemeyi hedefliyor.

01.10.2024 15:57
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(KARABÜK) - Safranbolu Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenleyeceği Yılbaşı Panayırı için stant başvurularını almaya başladı. Bölgenin yerel zanaatkarlarını ve işletmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen panayıra başvurular, 15 Ekim'e kadar sürecek.

Safranbolu'da Tarihi Çarşı Han Arkası Sokak'ta gerçekleştirilecek Yılbaşı Panayırı'nda stant açmak isteyen girişimcilerin 15 Ekim 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekecek. Başvuru formlarına ise Safranbolu Belediyesi Halk Masaları'ndan ulaşılabilecek. Form doldurma sürecinde yardımcı olmak için Belediye yetkilileri de hazır bulunacak.

Safranbolu Belediyesi, Yılbaşı Panayırı ile hem kış sezonunun coşkusunu artırmayı hem de yerel ekonomi üzerindeki olumlu etkisini pekiştirmeyi hedefliyor. Panayırda yer alacak stantların, Safranbolu'nun tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu olmasına da özen gösterilecek.

Geçen yıla oranla bu yıl daha büyük bir katılım beklenen Yılbaşı Panayırı, renkli etkinlikler ve sürprizlerle dolu bir program sunacak. Eğlenceli aktiviteler ve atölye çalışmaları ile zenginleştirilecek panayır, aileler ve çocuklar için de pek çok alternatif sunacak.

Tüm vatandaşları Yılbaşı Panayırı'na davet eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, etkinlik sayesinde hem eğlenme hem de yerel kültürü tanıma fırsatının elde edileceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu Yılbaşı Panayırı için Stant Başvuruları Başladı - Son Dakika

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