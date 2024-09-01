Sağanak bastırdı, Derince sular altında kaldı
Yollar dereye döndü, ev ve işyerlerini su bastı
KOCAELİ - Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Derince ilçesinde bir çok nokta sular altında kaldı. Yollar dereye dönerken, işyerlerini su bastı.
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Derince ilçesi sular altında kaldı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından Derince'de bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Sağanak yağış ile birlikte taşan rögarlar sokakları su altında bıraktı. Bazı dere yatakları da taşarak caddelerden aktı. İşyerleri sular altından kaldı. Vatandaşlar su baskınları sebebiyle zor anlar yaşadı. Vatandaşlar Derince Belediyesi'ne tepki gösterdi.
Bölgede akşam saatlerine kadar yağışın etkili olması bekleniyor.
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