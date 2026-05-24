Sağanak Yağış Duvarı Çöktürdü

Başkentte gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
Yıldıztepe Mahallesi'ndeki apartmanın istinat duvarının çöktüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, polis ekipleri alanı güvenlik şeridine alırken AFAD ekipleri incelemede bulundu.
