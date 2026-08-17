Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Sağanak Yağış Uyarısı

Sağanak Yağış Uyarısı
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MGM, Akdeniz, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü yağış bekliyor.

(ANKARA) - Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin büyük bölümü ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Mersin dışındaki kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kuvvetli rüzgara karşı ise vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor.

Kaynak: ANKA

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