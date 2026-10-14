Sağanakta İstanbul ve Antalya\'da ekipler sahada, Bakan Çiftçi vatandaşları uyardı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul ve Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde; İstanbul'da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle, Antalya'da bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları bekleniyor. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" ifadelerini kullandı.