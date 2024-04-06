Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1920'deki ilk haberinde '...din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için göreve başladığını' duyuran Anadolu Ajansına başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Kurtuluş Savaşı'nda, milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı 104. yaşında. 1920'deki ilk haberinde '...din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için göreve başladığını' duyuran Anadolu Ajansına başarılarla dolu nice yıllar diliyoruz."
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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