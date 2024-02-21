Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine Teşekkür Etti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine Teşekkür Etti

Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifinin Kabul Edilmesine Teşekkür Etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de kabul edilen sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi için teşekkür paylaşımında bulundu. Bakan Koca, düzenlemelerin sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler olduğunu belirterek, milletvekillerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

21.02.2024 23:25  Güncelleme: 23:25
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin teşekkür paylaşımında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Sağlıkla ilgili kanunlarda yapılması öngörülen düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ayrıca, Yüce Meclisimizin iradesiyle, malpraktis konusunda devlet üniversitelerinde çalışan sağlık meslek mensupları hakkında Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası oluşan belirsizlik giderildi. Katkı veren sayın milletvekillerimize teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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