Sağlık Bakanı Koca: Tütün Kullanımı Düşünülenin Ötesinde Bir Tehlikedir - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: Tütün Kullanımı Düşünülenin Ötesinde Bir Tehlikedir

Sağlık Bakanı Koca: Tütün Kullanımı Düşünülenin Ötesinde Bir Tehlikedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin tütün ürünlerini kullandığını belirterek, tütün içinde bulunan 4 binin üzerinde kimyasal madde ve toksinin düşünülenin ötesinde bir tehlike olduğunu ifade etti. Bakan Koca, tütün ürünlerinden uzak durmanın önemine dikkat çekti ve elektronik sigaraların da önemli bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, paylaşımda Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Belma Akbaba Bağcı'nın konuya ilişkin bilgilendirmelerine yer verildi.

31.05.2024 16:53
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin tütün ürünlerini kullandığını belirterek, "Tütün içinde 4 binin üzerinde kimyasal madde ve toksin bulunur. Bu, düşünülenin ötesinde bir tehlikedir." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tütün ürünlerinden uzak durmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon kişinin tütün ürünlerini kullandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Tütün içinde 4 binin üzerinde kimyasal madde ve toksin bulunur. Bu, düşünülenin ötesinde bir tehlikedir. Tütün kullanımı, başta solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar ve kanserler olmak üzere birçok hastalık için risk faktörüdür. Hamile ve emziren annelerin tütün kullanması çocuklarda önemli sağlık sorunlarına neden olur.

Elektronik sigaraların ortaya çıkması ise ayrı ve yanıltıcılığından ötürü önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu ürünler zararı azaltılmış ya da sigara bırakmaya yardımcı olan araçlar değillerdir. Özellikle gençlerimizi bilinçli olmaya davet ediyoruz. Tütün ürünlerinden vazgeçmek hayatı seçmek demektir."

Bakan Koca'nın paylaşımında, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Belma Akbaba Bağcı'nın konuya ilişkin bilgilendirmelerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: Tütün Kullanımı Düşünülenin Ötesinde Bir Tehlikedir - Son Dakika

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