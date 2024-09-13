Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gençlere Uyarı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gençlere Uyarı

Memişoğlu, puff bar ve elektronik sigaraların sağlığı tehdit ettiğini vurguladı.

13.09.2024 18:47
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, genç nüfusa bir saldırı olarak nitelediği puff bar (elektronik nargile) ve elektronik sigara konusunda dikkatli olunmasını, bunların sağlığı tehdit eden en önemli risklerden olduğunu söyledi.

Memişoğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da Vali Vahdettin Özkan'ı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasında ziyaret etti.

Kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Özkan'dan bilgi alan Memişoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ile Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

"Millete daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz"

Merkezde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, Konya'nın Şehir Hastanesi'nin yanı sıra üniversite hastaneleri ve 225 sağlık ocağıyla çok iyi noktada olduğunu söyledi.

Sağlıkta çok daha iyi yerlere gelmek için çabaladıklarını ifade eden Memişoğlu, "İnsanlarımıza hizmet etmek için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hizmetkarız. Millet adına, millete daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz. Bizler bu medeniyeti en iyi şekilde yukarı çıkarmak için çaba harcıyoruz. Bizi destekledikleri için millete de teşekkür ediyoruz." diye konuştu

Sağlığı tehdit en büyük üç risk olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Birincisi kilo, ikincisi bağımlılık. Özellikle tütün ve alkol bağımlılığı. Maalesef özellikle genç nüfusumuza bir saldırı olarak düşündüğümüz puff veya elektronik sigaralar konusunda lütfen dikkatli olalım. Çünkü bunlar sağlığımızı kaybedecek en önemli risklerdir. Üçüncüsü de hareketsizlik. Sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerimiz diyetisyeniyle, fizyoterapistiyle, hem kanser taramalarıyla hem de sağlıklı kalabilmemiz için danışacağımız, bilgi alacağımız veya hastaneye gitmeden bazı hastalıkların tedavi edilebilecek en önemli yerlerdir. Toplumumuzdan aile hekimleriyle tanışmalarını, sağlıklı hayat merkezlerine gidip danışmanlık almalarını istiyorum. Diyetisyeninden psikoloğuna, fizyoterapistinden diş hekimine, kanser taramasına kadar tüm hizmetlerin buralarda bizler tarafından ücretsiz verildiğinin bilinmesini istiyorum."

Memişoğlu, daha sonra Taşbina'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret edip, belediye faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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