Sağlık Bakanı Memişoğlu New York'ta GE HealthCare ile sağlık teknolojilerini ele aldı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu New York'ta GE HealthCare ile sağlık teknolojilerini ele aldı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu New York\'ta GE HealthCare ile sağlık teknolojilerini ele aldı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, New York'ta GE HealthCare heyetiyle görüşerek sağlık teknolojileri ve yenilikçi tedavi sistemlerini ele aldı. Memişoğlu, Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde öncü merkez yapma vizyonuyla küresel paydaşlarla temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'nin New York kentinde GE HealthCare heyetiyle görüştü. Memişoğlu, görüşmede sağlık teknolojilerindeki gelişmelerin, yenilikçi tanı ve tedavi sistemlerinin ve uluslararası iş birliği olanaklarının ele alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta GE HealthCare heyetiyle bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmeye ilişkin Memişoğlu, "Sağlık teknolojilerindeki son gelişmeleri, yenilikçi tanı ve tedavi sistemlerini, uluslararası iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

Memişoğlu, " Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde öncü bir merkez yapma vizyonumuz doğrultusunda, küresel paydaşlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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