Sağlık Bakanı Memişoğlu ve DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus COP31 toplantısında konuştu

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus COP31 toplantısında konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COP31 basın toplantısında konuştu. İki ismin konuşmaları, COP31 basın toplantısında gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COP31 basın toplantısında konuştu.
Kaynak: DHA
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