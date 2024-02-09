Sağlık Bakanlığı, Amasya'da devlet hastanesi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, Amasya'da devlet hastanesi inşaatını inceledi

Sağlık Bakanlığı, Amasya\'da devlet hastanesi inşaatını inceledi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri, Amasya'da yapılan devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Fındıklı Mahallesi'nde yapımı devam eden 600 yataklı inşaatını inceleyen yetkililere yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha iyi erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

09.02.2024 13:55
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri, Amasya'da yapılan devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Fındıklı Mahallesi'nde yapımı devam eden 600 yataklı inşaatını inceleyen yetkililere yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha iyi erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA

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