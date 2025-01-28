Sağlık Bakanlığı'ndan Kamu Hastanelerine Denetim Seferberliği - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan Kamu Hastanelerine Denetim Seferberliği

7 pilot ildeki kamu hastanelerinde kapsamlı teftişler başlatıldı, sağlık hizmetleri denetlenecek.

28.01.2025 10:17
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Sağlık Bakanlığı, güncellenen teftiş rehberi doğrultusunda 7 pilot ildeki kamu hastanelerinde, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane ve yoğun bakım gibi kritik birimlerde kapsamlı teftiş sürecini başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının denetim faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesine dair genelgesi çerçevesinde kamu hastanelerinde yeni bir teftiş sistemi devreye alınıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi.

Bu çerçevede 7 pilot il seçilerek, kamu hastanelerinde rehber doğrultusunda kapsamlı denetimler başlatıldı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak.

Bu birimler öncelikli olarak denetlenecek ve hastanelerin işleyişi detaylı olarak incelenecek. Bakanlık, güncellenen teftiş rehberini pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra gelecek dönem tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapmayı planlıyor.

Bu adımlarla ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarılmak amaçlanıyor.

Denetim sürecinde bilim insanları da devreye sokuluyor

Daha önce alanında uzman hekimlerin yer aldığı Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'nu oluşturan Bakanlık, ayrıca 20 farklı branşta bilimsel komisyonları hayata geçirdi.

Komisyonlar aracılığıyla sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek gerekli adımları atacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Kamu Hastanelerine Denetim Seferberliği - Son Dakika

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