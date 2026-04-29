Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasıyla 601 bin gebeye ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Ekim 2024'te başlattığı 'Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında ülke genelinde 546 yeni gebe okulu açıldı. Gebe okullarında 85 bini aşkın gebeye hizmet verildi. 1'inci, 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık tesislerinde anne adaylarına ve talep eden yakınına 43 konu başlığında 195 dakikalık eğitim verildi.

Eylem planı kapsamında 6 ay önce başlatılan 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulamasında 61 bin ebe ve 3 bin 400 koordinatör ebe görev alıyor. Mart 2026 itibarıyla 601 bin 263 gebeye hizmet verildi. İlk bebeğini bekleyen anne adaylarına doğuma son 3 ayda bir ebe görevlendiriliyor. Anne adayları evlerinde ziyaret edilerek normal doğumun önemi anlatılıyor, kaygılar gideriliyor.

Ankara Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'nden hizmet alan 32 haftalık anne adayı Menekşe Ünal, Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından evinde ziyaret edildi. Op. Dr. Fatma Duran, 'Ankara'da ilk 3 ayda 6 bin anne adayı gebe okulundan yararlandı. Ebe polikliniklerimizde 12 bini geçen gebemiz hizmet aldı. Sezaryen oranlarında düşme oldu ancak yeterli görmüyoruz. Hedefimiz doğurganlık oranını 1,4'lerin üstüne çıkarmak' dedi.