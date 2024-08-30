Sağlık çalışanları 100 yaşına giren dedeye pasta kesti, mum üfletti - Son Dakika
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Sağlık çalışanları 100 yaşına giren dedeye pasta kesti, mum üfletti

Kayseri'de sağlık çalışanları, evde muayene ettikleri dedeye 100. yaş gününde sürpriz yaparak pasta kesti. Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, bakıma muhtaç ve yatalak hastaların umudu oldu. Duran Taştekin'in 100. yaş gününde mum üfleyen Taşekin, duygusal anlar yaşadı.

30.08.2024 22:51
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1 asırlık dedeye doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanları 100 yaşına giren dedeye pasta kesti, mum üfletti

KAYSERİ - Kayseri'de sağlık çalışanları, evde muayene ettikleri dedeye 100. yaş gününde sürpriz yaparak pasta kesti.

Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi; bakıma muhtaç ve yatalak hastaların umudu oldu. Belirli günlerde hastaları ziyaret eden birim, hem hastaların bakımın yapıyor hem de moral veriyor. Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi'nde yaşayan Duran Taştekin'in de muayenesine giden ekipler; dedenin 100 yaşına girdiğini fark etti. Pasta alarak Duran dedenin evine giden ekipler; sürpriz yaptı. 100. yaş gününde mum üfleyen Taşekin, duygusal anlar yaşadı. Kayseri Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli Doktor Ahmet Koç; "2018 yılında Kayseri Şehir Hastanesinin hizmete açılmasıyla birlikte hastamiz bünyesinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak hizmet vermeye başladık. Bu hizmetler kapsamında bakanlığımızın belirlediği kriterlere uyan hastalarımızın takiplerini yapmaktayız. Bugün de Duran amcamıza hizmet vermek için buraya geldik. Yaklaşık 6 yıldır amcamızı belirli aralıklarla ziyaret ediyoruz. Hastalarımıza gitmeden önce de sistemden kontrollerini yapıyoruz. Bugün Duran amcamızın da doğum günü olduğunu sistemden gördük. Pasta alarak jest yapmak istedik. Kendisi 100 yaşına girdi" dedi.

1 asırlık dede Duran Taştekin ise; "Bu yaşıma kadar çok çalıştım. Hiç durmadım. Hastalığa yakalanana kadar çalıştım. Arkadaşlarımız da sürekli benim yanıma gelirler. Sondamı değiştirirler, bana bakarlar. Çok memnunum. Allah yokluklarını vermesin. Gençlerimizde büyüğü küçüğü tanısınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları 100 yaşına giren dedeye pasta kesti, mum üfletti - Son Dakika

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