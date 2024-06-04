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Sağlık çalışanları 'sağlıklı bir dünya' için pedal çevirdi

SAMSUN - Samsun'da Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla sağlık çalışanları pedal çevirdi.

Etkinlik, VM Medical Park Samsun Hastanesi, Liv Hospital Samsun ve Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde başlayan bisiklet sürüşü, Körfez Yat Limanı'nda sona erdi. Sağlıkçılar çevre bilincini artırmak amacıyla bisiklet sürerek farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Ayşegül Başar, "Bisiklet sürmek yaşam sağlığı açısından çok önemli bir spor aktivitesidir. Bence bisiklet sürmenin en önemli yanı 1 yaşından itibaren başlanabilir ve ömür boyu bu spor devam ettirilebilir. Benim için spor aktivitesinde en önemli şey, severek yapabileceğiniz bir spor olmasıdır. Bisiklet hem günlük yaşam aktivitesinde kullanabileceğimiz hem spor olarak yapabileceğiniz hem de kaslarımızı kuvvetlendiren, kardiyovasküler performansınızı arttıran keyifle yapabileceğimiz bir spor aktivitesidir. O yüzden kesinlikle hastalarıma tavsiye ediyorum" dedi.

Medical Park Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca ise "Bisiklet sürmek çok önemli sporlarından biridir. Sporun kendisi zaten hem bedensel hem ruhsal hem de sosyal bir aktivite olarak çok önemli bir aktivitedir. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.