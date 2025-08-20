Sağlık Çalışanlarına Etik ve Gelişim Vurgusu - Son Dakika
Sağlık Çalışanlarına Etik ve Gelişim Vurgusu

20.08.2025 17:04
Çin Başbakan Yardımcısı Liu, sağlık çalışanlarının etik kurallara bağlı kalmasını istedi.

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, sağlık çalışanlarının mesleki etik kurallarına bağlı kalmaları ve halkın sağlığını korumak için becerilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Liu, salı günü Tıp Bayramı vesilesiyle Beijing'deki bir geleneksel Çin tıbbı hastanesini ve bir toplum sağlığı hizmetleri merkezini ziyaret etti.

Tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Liu, sağlık çalışanları tarafından ülkenin halk sağlığı alanındaki ilerlemesine önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının, insanların yaşamını ve sağlığını korumadaki kritik rolünü vurgulayan Liu, sağlık çalışanlarını tıp teknolojisinin gelişimini teşvik etmeye ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya çağırdı.

Liu ayrıca ilgili yerel yetkililerden birinci basamak sağlık hizmeti ekiplerini genişletmelerini, geleneksel Çin tıbbı eğitimini ve yenilikçi gelişimini güçlendirmelerini ve sağlık çalışanları için teşvik ve destek politikaları uygulamalarını istedi.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel

16:31
