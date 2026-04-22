Sağlık Emekçileri İmza Kampanyası Başlattı

(İSTANBUL) DİSK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, yıllardır mahküm edildikleri Kamu Çerçeve Protokolüne dayanan toplu iş sözleşmelerinde hiçbir dertlerinin çözülmediğini belirterek imza kampanyası başlattı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapan sağlık emekçileri "Geçinemiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz ücret istiyoruz! Kazanılmış hakkımız olan 'haftada 40 saat çalışma' istiyoruz!" dedi.

DİSK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (DİSK/Dev Sağlık-İş), Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan, Dev Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Ali Aksu, "Merkezi bütçe-döner sermaye ayrımı işçi memur arasındaki gerilimi arttırmakta, hastane yönetimlerini ödemeler konusunda tercihe zorlamakta ve bu tercih de iş barışını bozar nitelik taşımaktadır. Kamu işyerlerindeki sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak emeğimizin karşılığını istiyor, sağlık ve sosyal hizmetinde biz de varız diyoruz! Bizler sağlık işçileri olarak yok sayılmak, görmezden gelinmek istemiyoruz" dedi.

Aksu şunları dile getirdi:

"Sefalet ücretlerine razı olmayacağız!"

"Hastanelerimizin güvenliğinde, laboratuvarlara götürülen kanlarda, sterilize edilen ameliyathanelerde, temizlenen hasta odalarında, hastalarımızın bakımında, acillere hasta taşıyan ambulansların direksiyonlarında, hastanedeki tüm cihazların teknik bakımında, hasta kayıtlarında, çekilen tomografilerde sağlık işçilerinin emeği var! Huzurevlerinde, şiddet önleme merkezlerinde, çocuk evlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde toplumun vicdanı olan sosyal hizmet işçilerinin emeği var. Bu nedenle, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında çalışma barışını bozan, bizleri yok sayan uygulamaları kabul etmiyoruz. Artık Yeter! Bizi yok sayanlara inat kendimizi var edecek, yok sayılmaya ve sefalet ücretlerine razı olmayacağız!"

İşyerlerimizde 7 gün, 24 saat çalışıyoruz, haklarımızı istiyoruz!Üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerinde, sosyal hizmet kurumlarında çalışan işçiler olarak 4 acil talebimizin karşılanması için bir mücadele süreci başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir tarafından, sağlık ve sosyal hizmet işçisinin olduğu her yerden sesimizi yükseltiyoruz. İşyerlerimizde iş barışını bozan, sağlık işçilerini yok sayan uygulamalara karşı 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren taleplerimizi tüm sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin onayına açıyor, imza kampanyasına başlıyoruz. Tüm kurumlarda, tüm arkadaşlarımıza ulaşarak binlerce imza alarak, sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak gücümüzü ve irademizi birleştiriyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet işçileri olarak yıllardır mahküm edildiğimiz Kamu Çerçeve Protokolüne dayanan toplu iş sözleşmelerinde hiçbir derdimiz çözülmedi"

Aksu, DİSK/Dev Sağlık İş'in taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Geçinemiyoruz, insanca yaşayabileceğimiz ücret istiyoruz!"

Kazanılmış hakkımız olan 'haftada 40 saat çalışma' istiyoruz!

Keyfi ve hukuksuzluklar artık son bulsun, 'Görev Tanımları'mızın yapılmasını, 'Meslek Kodları'nın yaptığımız işle uyumlu olmasını istiyoruz! Ara dinlenme ve yemek molalarımızın düzenlenmesini istiyoruz! Bu taleplerimiz acil ve yaşamsal taleplerimizdir. Bu taleplerimiz için yılmadan, usanmadan haykırmaya, bu talepleri hayata geçirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz"