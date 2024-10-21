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Sağlık-Sen, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesinden başka illere tayin olan sağlık personeline geri dönüş hakkı verilmesi yönünde düzenleme yapılacağını bildirdi.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığından, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesinden diğer illere tayin olan personele geri dönüş hakkı verilmesinin istendiği belirtildi.

Sendikanın talebi üzerine, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazı hazırlayarak, konuyla ilgili düzenleme yapılacağını duyurduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Çağrımıza kulak vererek gerekli düzenlemeyi yapan Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu nezdinde Bakanlık yetkililerine depremzede sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.