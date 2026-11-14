Sağlık-Sen Başkanı Doğan, üniversite hastaneleri komitesini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Sağlık-Sen Başkanı Doğan, üniversite hastaneleri komitesini memnuniyetle karşıladı

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kurulan Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi'ni memnuniyetle karşıladı. Doğan, komitenin uygulama birliği sağlayacağını ve sağlık profesyonellerinin sorunlarına çözüm üreteceğini belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Üniversite hastaneleri arasında koordinasyonu sağlayacak bir yapının kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Üniversite hastaneleri arasında uygulama birliğinin sağlanması için böyle bir yapıya ihtiyaç vardı." ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamada, Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi Kurulması Hakkında Karar'ın Resmi Gazete'de yayımlandığı anımsatıldı.

Sağlık-Sen'in de konuyu uzun süredir gündemde tuttuğu aktarılan açıklamada, komitenin kurulmasıyla üniversite hastaneleri arasında uygulama birliği sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, üniversite hastaneleri arasında uygulama birliğinin sağlanması için uzun süredir mücadele ettiklerini aktardı.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite hastaneleri arasında koordinasyonu sağlayacak bir yapının kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Üniversite hastaneleri arasında uygulama birliğinin sağlanması için böyle bir yapıya ihtiyaç vardı. Talebimizi Cumhurbaşkanlığı ve YÖK başta olmak üzere tüm muhataplarımızla paylaştık. Bugün Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi'nin kurulması, bu alanda ortaya koyduğumuz mücadelenin önemli bir sonucudur. Komitenin hem üniversite hastanelerimizin hem de burada görev yapan sağlık profesyonellerimizin sorunlarına çözüm üretecek bir mekanizma olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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