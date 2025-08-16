Sağlık-Sen'den Zam Protestosu - Son Dakika
Sağlık-Sen'den Zam Protestosu

16.08.2025 20:29
Sağlık-Sen, 1000 TL'lik zam teklifini yeterli bulmayarak eylem yaptı, protestolar devam edecek.

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, 8'nci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin ikinci zam teklifine tepki göstermek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve sendika üyeleri, 8'nci Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Doğan, Kamu İşveren Heyeti'nin taban aylıkta 1000 TL artış şeklinde sunduğu ikinci zam teklifine ilişkin, "Kamu İşvereni'yle toplu sözleşme sürecimiz devam ederken dün Kamu İşveren Heyeti, bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde 10 artı 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 teklif etmişti. Dün de taban aylığa 1000 TL zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar, 1000 TL ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir. Hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanından psikoloğa, kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında ve tüm memurların arasında, mühendise, öğretmene bütün çalışanlara reva gördüğü zam, buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir" dedi.

'TANDOĞAN MEYDANI'NDA HAYKIRACAĞIZ'

Doğan, pazartesi eylemlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Burada bugün gidip alışveriş yaptık, '1000 TL'ye neler alınabilir' dedik. 1065 TL tuttu bu aldıklarımız. Burada tek tek göstermek istiyorum. 5 litre ayçiçek yağı aldık, üç harfli marketlerden birinden aldık, yani en ekonomik olan yerlerden. Şeker aldık. Kaç kilo, iki kilo şeker aldık. Bir kilo un aldık, bir koli yumurta aldık, 30 adet. Bir kilo da çay aldık. Yani dün Kamu İşveren Heyetinin bize, taban ücretimize vermiş olduğu 1000 TL'ye bunlar etti. Bu 4 kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu kamu işveren heyetine sunmuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Okul açılacak kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Bunu tekrar kamu işveren heyetinin değerlendirmesini istiyoruz ve önümüzdeki pazartesi eylemlerimiz yine devam edecek, mitingimiz var. Tandoğan Meydanı'nda haykıracağız. Bu haksızlığı, bunun yetersiz olduğunu haykıracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Faruk Doğan, Politika, Sendika, Sağlık, Güncel, Zam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
