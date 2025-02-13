Sağlık Yatırımları İçin Bölgesel Farklılıklar Önemli

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CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, sağlık yatırımlarının bölgesel farklılıklar gözetilerek yapılması gerektiğini belirtti.

Yaman, Meclis'teki basın toplantısında, nüfusun yaşlandığını belirterek, bununla ilgili çeşitli grafikler gösterdi.

Yaşlı nüfusun arttığına, geçmişte yarısı kırsalda yaşayan nüfusun artık yüzde 90'ının kentsel alanda yaşamaya başladığına dikkati çeken Yaman, kentlerin sağlığa olumsuz etkilerinin de hissedildiğini anlattı.

"Sağlık yatırımlarının bölgesel farklılıklar gözetilerek yapılması gerekiyor." diyen Yaman, Türkiye'nin, 15 yaş üzeri tütün kullanımında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek, gençlerde tütün kullanımındaki artışa işaret etti.

Sağlığa ayrılan payın yetersiz olduğunu ileri süren Yaman, bunun bedelinin herkes tarafından ödendiğini de savundu.