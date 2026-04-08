Ultra İşlenmiş Gıdalar Kalp Sağlığını Tehdit Ediyor

Gün içinde yapılan küçük beslenme seçimleri, kalp sağlığını uzun vadede etkiliyor. Ultra işlenmiş gıdaların tüketimi, kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor. Nisan ayında kutlanan Kalp Sağlığı Haftası, bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

American College of Cardiology'nin araştırmasına göre, ultra işlenmiş gıdaları günde dokuz porsiyondan fazla tüketenlerin kalp krizi riski, bir porsiyon tüketenlere göre yüzde 67 daha yüksek. Risk, tüketilen her ek porsiyonla artıyor ve bu durum sadece fazla enerji alımıyla açıklanamıyor, besin kalitesi de önemli bir rol oynuyor.

Ultra işlenmiş gıdalar, yüksek tuz, şeker ve doymuş yağ içerirken lif, vitamin ve mineral açısından fakirdir. Bu gıdalar inflamasyonu artırabilir ve damar sağlığını bozabilir. Modern yaşamda paketli atıştırmalıklar ve hazır yemekler sık tüketiliyor, ancak doğal besinlere yönelmek ve evde yemek hazırlamak kalp sağlığı için önemli adımlardır.