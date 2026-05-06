Sağlıklı Çocuklar İçin Etkinlik

Orta'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Orta İlçe Devlet Hastanesi koordinesinde Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulundaki anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam ve diş sağlığı konularında öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Orta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Zehra Betül Daşdelen, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkati çekerek, "Çocuklarımıza fiziksel aktivitenin önemi, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, el yıkama alışkanlığı ve acil durum bilgileri hakkında eğitimler verdik. Aynı zamanda çeşitli oyunlarla etkinliğimizi daha eğlenceli hale getirdik." dedi.

Yaklaşık 200 öğrencinin sağlık taramasının yapıldığı etkinlikte, öğrencilerin genel sağlık durumları kontrol edildi.