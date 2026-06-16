Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" programı başlatıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Okan Deniz öncülüğünde kurum personeli tarafından yürütülen çalışmaların ilk etabı Evreşe Beldesi ve Adilhan köylerinde gerçekleştirildi.
Halkın sağlık taramaları yapılırken, hareket yaşı testleri de uygulandı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bireylerin hareket kapasitelerini ölçerek yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu.
Toplum sağlığını korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahada sürdürülen programın ilerleyen günlerde farklı bölgelerde devam edeceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Yaşı Testleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?