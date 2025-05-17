Sağlıklı Yaşam İçin VKİ Ölçümleri

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe halk pazarında ölçüm standı kuruldu.

Vatandaşların vücut kitle endeksi (VKİ) ölçümleri yapılarak kişilerin ideal kilo durumları değerlendirildi.

Ölçüm sonucunda VKİ değeri yüksek çıkan bireyler, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgilendirilerek Sağlıklı Hayat Merkezi ve aile hekimlerine yönlendirildi.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Serhat Bayburt, yaptığı açıklamada, obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın önemli bir kampanya başlattığını belirtti.

Dr. Bayburt, "Biz de Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi olarak bu kampanyayı ilçemizde aktif olarak yürütüyoruz. Bugün ilçe halk pazarımızda kurduğumuz stantta vatandaşlarımızın vücut kitle indekslerini ölçtük. Amacımız, ideal kilosunun üzerinde olan vatandaşlarımızı tespit ederek, onları daha sağlıklı bir yaşama yönlendirmektir" dedi.