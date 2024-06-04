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Sağlıkta geleceği şekillendirecek projeler ortaya konulacak

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık:

" Türkiye'de ilk defa yapılacak olan sağlık alanında hem festival hem de yarışma şeklinde, Türkiye'deki sağlık birikimini bir araya getirecek, buluşturacak ve bir yarışmayla, sağlık alanında geleceği şekillendirecek, yenilikçi yaklaşımların, projelerin, teknolojilerin ortaya konulmasını hedefliyoruz"

"Sağlık alanında çözümlenmemiş pek çok sorun var. Bu sorunların çözümlenmesi için dünya büyük bir arayış içerisinde. Biz bu arayışta öncü ve etkin rol oynamak istiyoruz"

KARABÜK - Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan ve sağlık alanındaki pek çok meseleye yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlayan Sağlık Bilimleri Festivali 6-7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ Üniversite Evi'nde düzenlenen toplantıda yatığı konuşmada, Karabük Üniversitesinin sağlık alanında da oldukça güçlü bir yapıda olduğunu, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olduğunu belirtti.

Burada da oldukça büyük sayıda bir öğrenci kitlesi ve akademik personel sayısıyla birlikte önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kırışık, "Bu sağlık alanındaki çalışmalarımızı da Türkiye çapında bir marka değer olan Sağlık Bilimleri Festivaliyle Türkiye'nin ilgisine, sağlık alanındaki geleceği şekillendirmeye harcamak istiyor. Bu maksatla, Türkiye'de ilk defa yapılacak olan sağlık alanında hem festival hem de yarışma şeklinde, Türkiye'deki sağlık birikimini bir araya getirecek, buluşturacak ve bir yarışmayla sağlık alanında geleceği şekillendirecek, yenilikçi yaklaşımların projelerin, teknolojileri ortaya konulmasını hedefliyoruz. Bu amaçla SAĞLIKFEST ile yola çıktık" dedi.

"Hiç kimseyle rekabet etme amacında değiliz"

Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali olduğunu vurgulayan Rektör Kırışık, "Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali olması açısından bir önceliği ve bir ayrıcalığı ifade ediyorum. Biz bu çalışma ile hiç kimseyle rekabet etme amacında değiliz. Türkiye'nin bütün sağlık birikiminin ortak çaba altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti teması altında birleştirmek, geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. Amacımız, hedefimiz bu. Bu yolda kıymetli çalışmaları olan, sağlık alanında etkili olan bütün kurum ve kuruluşları bu çalışmaya ortak olmaya, paydaş olmaya, birlikte çalışmaya, iş birliği yapmaya davet ediyorum. Derdimiz aynı, yolumuz aynı, hedeflerimiz aynı. Dolayısıyla aynı hedeflere, aynı yolda Türkiye Cumhuriyeti Devleti altında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı altında hareket eden herkesin buluşmasını, bir araya gelmesini, iş birliği yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Sağlık modelleri üretmeye davet ediyoruz"

Rektör Kırışık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu amaçla SAĞLIKFEST isimli festivalimizde; hem lise hem ön lisans hem lisans hem lisans üstü hem de 'serbest kategori' dediğimiz kategoride yarışma temaları belirledik. Bu kategorilerde belirle 8 yarışma temasıyla Türkiye çapında hem öğrencilerin; lise, ön lisans, lisans, lisans üstü öğrencilerinin hem de üniversiteyi bitirmiş çeşitli sektörlerde yer alan sağlık sektörü olabilir ya da diğer sektörler olabilir, buralarda yer alan 'bu yarışma benim de fikrim var, benim de projem var' diyen herkesi SAĞLIKFETS'te yarışmaya, sağlık modelleri üretmeye davet ediyoruz. Bu konuda ödüller koyduk. Bu ödüllerle teşvik etmek istiyoruz. SAĞLIKFEST'i tamamladığınızda yarışmaya başvuran kişileri finalistler olarak belirleyeceğiz. Bu finalistleri Karabük'e davet edeceğiz. 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi kampüsümüzde bu SAĞLIKFEST'i gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin her tarafından yarışmaya müracaat edenlerin Karabük'e geleceğini ve sağlık bilimleri alanındaki gelişmeleri takip edeceğini aktaran Kırışık, "Sağlık alanında geleceği şekillendirecek teknolojileri, sağlık modellerini dinleyecekler, izleyecekler, takip edecekler. Biz bunların, bu projelerin hayata geçmesi için de yarışmacılarımıza destek sunacağız, katkı sunacağız. Sağlık alanındaki kurumlara bu modelleri hazırlayıp öneri olarak, model olarak sunacağız. Bununla pek çok yenilik ve gelişme ortaya çıkarmak istiyoruz. Biliyorsunuz sağlık alanında çözümlenmemiş pek çok sorun var. Bu sorunların çözümlenmesi için dünya büyük bir arayış içerisinde. Biz bu arayışta öncü ve etkin rol oynamak istiyoruz. SAĞLIKFEST'in ortaya çıkma ana amacı budur. Bundan sonraki çalışmalarımızda da hem ülkemize, hem milletimize, hem devletimize hizmet edecek fayda üretecek geleceği yeniden inşa edecek çalışmaları bugün de yapma ve geleceğe hem Karabük Üniversitesi'nin hem de milletimizin damgasını vurmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.