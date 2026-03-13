Sağlıkta Kamucu Reform Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlıkta Kamucu Reform Çağrısı

13.03.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sol Parti, sağlık sisteminin kamulaştırılmasını ve sağlık hizmetlerinin parasız olmasını talep etti.

(ANKARA) - Sol Parti'den yapılan açıklamada, Türkiye'de kamunun kaynaklarının özel sağlık sermayesine akıtıldığı belirtilerek, "Açık ki sorun sağlığın bir hak olmaktan çıkarılması ve paralı hale getirilmesidir.?Çözüm bu sistemin kamucu bir anlayışla kökten değiştirilmesindedir. Sağlık parasız olmalı, özel hastaneler kamulaştırılmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Sol Parti'den yapılan açıklamada, Türkiye'de özel sağlık sektörünün akıl almaz bir hızla büyütüldüğü, teşvikler başta olmak üzere kamunun kaynaklarının özel sağlık sermayesine akıtıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hizmet sunumunda daha karlı alanlar özele bırakıldı.?Yetmedi hizmet sunumunda doğrudan hastanın cebine el uzatılmasına göz yumuldu. İnsanların en zor ve çaresiz anlarında kar ve daha fazla kar için 'organize işler'le sağlıkta çeteler düzeni kuruldu. Giderek gerileyen ücretler, artan işsizlik ve yoksulluk içerisinde hasta olduğumuzda -hepimizin gözleri önünde- sağlığımız pazara düştü.?Bu pazarda sağlığa ulaşamıyoruz. Türkiye'de vatandaş yılda ortalama 12,2 kez hekime gidiyor.?Yıllık başvuru sayısı 1 milyarı geçmiş durumda."

"Sistem, kamucu bir anlayışla kökten değiştirilmelidir"

Peki neden bu kadar sık hastalanıyor, bu kadar sık hastaneye gidiyoruz? Çünkü bu sistem bizi hasta ediyor. Çünkü doğru düzgün muayene olamıyoruz.?Çünkü hekimlerin hastalarına ayıracak zamanı yok.?Paraya dönüşmüş sistemde, bir hastaya ancak 5–10 dakika ayrılabiliyor.?Bugün hekimler ve sağlık emekçileri günde 50, 60 hatta 100 hastaya bakmak zorunda bırakılıyor. Bu koşullarda ne hastaya gereken özen gösterilebilir ne de sağlık hizmeti gerçekten nitelikli olabilir.

Sorun hastalarda mı, hekimlerde mi; yoksa hastalardan para çıkartmak üzerine bu sistemi kuranlarda mı??Açık ki sorun sağlığın bir hak olmaktan çıkarılması ve paralı hale getirilmesidir.?Çözüm bu sistemin kamucu bir anlayışla kökten değiştirilmesindedir. Sağlık parasız olmalı, özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.

Türkiye'de hekiminden hemşiresine, eczacısından psikologuna, diyetisyeninden laboratuvar teknikerine kadar kamu ve özel sektörde 1,5 milyonu aşkın sağlık emekçisi çalışıyor. Okuyan ve atanamayanları da eklediğimizde bu sayı iki milyona yaklaşıyor.?Hayatımızı, sağlığımızı onlara emanet ediyoruz. Ama onlar tükenmiş, yorgun ve mutsuz.?Plansızlık, piyasacı sağlık politikaları ve ucuz emek düzeni sağlık alanını adeta en tehlikeli sektörlerden biri haline getirdi. Yılın bir günü kutlama mesajları yayınlayanlar bu yalın gerçeği değiştiremiyor.?Sağlık emekçileri çok önemli bir işi yapıyor ama hak ettiği değeri görmüyor.?Biz sağlık emekçilerinin yanındayız ve eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık sistemi hepimizin mücadelesiyle mümkün diyoruz."

Kaynak: ANKA

Sol Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlıkta Kamucu Reform Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:33
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:28:49. #7.13#
SON DAKİKA: Sağlıkta Kamucu Reform Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.