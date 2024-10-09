Sağlıkta Şiddet Alarm Veriyor

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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası, son 72 saatte sağlık çalışanlarına yönelik 6 şiddet olayı yaşandığını bildirilerek, "Sağlık kurumlarında yaşanan şiddetin boyutu vahşete evrilmiş durumdadır. Polikliniklerde, acil servislerde ve aile sağlığı merkezlerinde infaz, silah, bıçak, kırık cam parçası, sopa, darp, küfür, tehdit sağlık hizmeti sunumunun bir parçasına dönüşmüştür" denildi.

Ankara Tabip Odasından "Sağlıkta Şiddetin Son 72 Saati" başlıklı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, son 3 günde, Balıkesir, Kocaeli, Şanlıurfa, İzmir ve Mardin'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları yaşandı.

Yaşanan olayların sıralandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"- Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde bir saldırgan hastane çalışanlarını pompalı tüfek ile rehin aldı

-Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi'nde yatan bir hasta, hastane içerisinde husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü

-Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bir saldırgan hastane çalışanlarına saldırdı

-Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisinde hasta yakınları asistan hekimlere ve intörn hekimlere saldırdı

-İzmir Buca Kuruçeşme 8 No.lu Aile Sağlığı Merkezi'nde Aile Hekimi meslektaşımız fiziksel şiddete maruz kaldı

-Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saldırgan Çocuk Psikiyatri Uzmanı meslektaşımızın boğazına cam parçası dayadı ve darp etti.

Sağlık kurumlarında yaşanan şiddetin boyutu vahşete evrilmiş durumdadır. Polikliniklerde, acil servislerde ve aile sağlığı merkezlerinde infaz, silah, bıçak, kırık cam parçası, sopa, darp, küfür, tehdit sağlık hizmeti sunumunun bir parçasına dönüşmüştür. Sağlık çalışanları can güvenliğinden endişe ederek çalışır halde olup, neredeyse her sağlık çalışanı çalışma hayatı boyunca en az bir kere sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmış durumdadır."

Her gün en az 30 şiddet vakası yaşanıyor

Gelinen aşamada, sağlık kurumlarındaki şiddet vakalarının saldırganların şahsına indirgeyebileceği noktayı geçtiği vurgulanarak, Beyaz Kod sistemi kurulduğu tarihten bu yana en az 121 bin şiddet bildirimi yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"İstatistiksel bir ortalama ile her gün en az 30 sözlü veya fiziksel şiddet vakasından bahsedilebilir. Söz konusu tablo sağlık hizmetlerini piyasalaştıran politikalarının itkisiyle, şiddetin toplumsallaşmasının; siyasilerin söylemleriyle ve cezasızlık kültürüyle normalleştirilmesinin bir ürünüdür. Hekime müracaatın anormal bir ölçeğe yükselerek 1 milyara dayandığı bir sağlık sisteminde; nüfusun tüm katmanlarına yayılmış, her sosyal statüden, kimlikten ve meslek grubundan kişilerin fail olabildiği sağlıkta şiddet örüntüsü karşımızda durmaktadır."

Açıklamada, Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın hayata geçirilmesi, Sağlıkta Dönüşüm Projesi'nin sona erdirilmesi ve toplum sağlığını önceleyen kamucu, planlı, eşit bir modelin uygulanması, cezasızlık kültürüne son verilerek saldırganların caydırıcı cezaları alması, sağlığın siyasi popülizmin bir nesnesi olmaktan çıkarılması ve sağlık okur-yazarlığı eğitiminin verilmesi, çözüm önerileri olarak sıralandı.